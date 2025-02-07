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Европейские банки повысили требования для счетов россиян

РБК: европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян
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Depositphotos

Ряд европейских банков подняли требования к минимальным остаткам на счетах для граждан России. Об этом сообщает РБК.

По словам сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office Марка Ойгмана, подобная тенденция наблюдается последние полгода.

Он подчеркнул, что изначально лимит был поднят в 2022 году. Если раньше минимальный размер остатков составлял $2 млн, то сейчас показатель доходит до $5-15 млн. Ойгман добавил, что в связи с этой ситуацией россияне начали переводить средства из европейских кредитных организаций в более лояльные для них юрисдикции, например в Израиль или США.

Партнер IPN Partners Инна Перелехова отметила, что увеличение лимитов или требований по остаткам в основном применяют банки, специализирующиеся на услугах для состоятельных клиентов из Франции, Швейцарии, Люксембурга, Латвии, Австрии, Испании.

Управляющий партнер юридической фирмы «О2 Консалтинг» Ольга Сорокина подчеркнула, что изменения затронули также и граждан России — резидентов Евросоюза, которые формально не попадают под санкции ЕС и Швейцарии.

Президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц рассказал, что подобное происходит из-за того, что обслуживание россиян обходится для европейских банков очень дорого из-за санкционных рисков.

Перелехова добавила, что кредитным организациям ЕС финансово невыгодно содержать отделы, которые регулярно проверяли бы граждан РФ с точки зрения всех существующих санкционных и геополитических рисков.

Ранее россияне вновь получили способ оплаты покупок за рубежом.

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