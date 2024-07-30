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Россияне вновь получили способ оплаты покупок за рубежом

Россельхозбанк восстановил работу карт UnionPay за рубежом

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Александр Гальперин/РИА Новости

Российский сельскохозяйственный банк возобновил полноценную работу карт UnionPay за рубежом. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на представителей финансовой организации.

В РСХБ заявили, что отозвали предупреждение клиентам о необходимости срочно снять наличные или совершить покупки. «Транзакции по картам UnionPay успешно проходят более чем в 70 странах на четырех континентах», — отметили в банке.

По информации финансовой организации, сезонный спрос на карты китайской платежной системы сохраняется. В РСХБ продолжают поступать новые заявки на оформление, а срок выдачи карты составляет до двух рабочих дней.

17 июля, банк уведомил о приостановке снятия наличных с карт UnionPay за границей. Тогда в РСХБ подчеркнули, что до этого момента оплата была доступна примерно в 70 странах мира, включая европейские государства, однако после указанной даты с транзакциями могли возникнуть сложности.

Ранее эксперт призвал Россию отказаться от западной финансовой системы.

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