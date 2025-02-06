Создатель рекламного холдинга «АДВ» Дмитрий Коробков вернулся в Россию

Создатель коммуникационного холдинга «АДВ», объединяющего 23 рекламных агентства, Дмитрий Коробков вернулся в Россию. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник из российского окружения бизнесмена.

Коробков по семейным причинам покинул страну пять лет назад и через два года продал свою долю в бизнесе. Предполагается, что финансовые сложности холдинга по итогам 2024 года заставили его вернуться в страну для решения текущих проблем.

По информации источника, бизнесмен намерен восстановить ООО «Хавас Медиа», добиться аннулирования сделки 2023 года и возобновить работу с иностранными инвесторами. Подробности о новых партнерах Коробков объявит в ближайшее время.

Отмечается, что бизнесмен после продажи большей части акций остался бенефициаром ООО «Хавас Медиа». При этом компания лишилась ключевого контракта на 2025 год, так как лишилась основного клиента реселлера «Х групп», который отказался продлевать соглашение.

Эта ситуация привела к кадровым перестановкам: Коробков заменил генерального директора агентства. Его действия вызвали недовольство со стороны бывших партнеров и текущих акционеров Кирилла Коробейникова и Павла Сидорова. В ответ Коробков обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить сделку по продаже активов «АДВ», утверждая, что цена была занижена.

По словам собеседника, Коробков долгое время считался ключевой фигурой холдинга, так как обеспечивал привлечение крупных международных брендов, таких как Nestle и Johnson & Johnson. Отмечается, что после его ухода из холдинга в феврале 2023 года компания начала терять ключевых клиентов и снижать доходы.

В 2021 году Коробков договорился о сотрудничестве с инвесторами из ОАЭ, но реализация планов была приостановлена из-за геополитических событий. Тем не менее, интерес зарубежных партнеров к российскому рынку сохраняется.