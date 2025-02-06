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Зеленые инвестиции «Самотлорнефтегаза» превысили 11 млрд рублей по итогам 2024 года

«Самотлорнефтегаз» выпустил в реки более 2 млн мальков в 2024 году
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Vladimir Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

«Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») направил 11,2 млрд рублей на реализацию природоохранных и природовосстановительных мероприятий в 2024 году, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В «Самотлорнефтегазе» отметили, что зеленые инвестиции направлены на программы повышения надежности трубопроводов, утилизацию промышленных отходов и поддержку биологического разнообразия рек Сибири.

Всего в 2024 году «Самотлорнефтегаз» ввел в эксплуатацию более 232 км нефтепромысловых сетей. Также экологи рекультивировали 2,2 тыс. гектаров почв.

В рамках экологических акций в 2024 году «Самотлорнефтегаз» выпустил более 2 млн мальков ценных видов рыб в реки.

Также сотрудники предприятия проводят масштабные субботники по уборке территорий и сдают макулатуру и пластик.

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