Названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир

По итогам января в Старой Москве самые низкие цены на аренду квартир оказались в Косино-Ухтомском районе (восток) — в среднем 57,7 тыс. рублей в месяц, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

На втором месте оказалась Некрасовка (юго-восток) с медианной арендной ставкой 57,8 тыс. рублей. Третье место — район Братеево (юг) — 58,2 тыс. рублей.

Далее идут Бирюлево Западное (юг) — 59 тыс. рублей, Новокосино (восток) — 59,6 тыс. рублей, Вешняки (восток) — 59,9 тыс. рублей. В топ-10 вошли районы Ивановское (восток) — 60 тыс. рублей, Северный (северо-восток) — 60,8 тыс. рублей, Бибирево (северо-восток) — 61,3 тыс. рублей.

В Новой Москве самые низкие медианные ставки в конце января — начале февраля отмечаются в Десеновском (52,1 тыс. рублей), Рязановском (53,1 тыс. рублей), Кокошкино и Филимонковском (по 54 тыс. рублей в каждом).

Медианная ставка долгосрочной аренды в Москве по итогам января 2025 года составила 88 тыс. рублей.

«Во всех районах столицы за прошедший месяц мы наблюдаем рост предложения почти на 9%. Растет и активность будущих арендаторов — число просмотров объявлений о сдаче относительно декабря 2024 года выросло на 12,3%. В сегменте аренды начинается традиционное для этого времени года оживление и частичное возвращение спроса, снижавшегося в период длинных выходных», — отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

В 2024 году аренда жилья в России значительно подорожала. По данным федерального портала «Мир квартир», средний рост арендных ставок составил 31,4%. Съемные однокомнатные квартиры подорожали на 31,4%, двухкомнатные — на 25,8%, трехкомнатные — на 27,6%.

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