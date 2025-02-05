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Россиянам рассказали, как лучше накопить на старость

Депутат Никитин: надежнее всего держать сбережения в золоте из-за роста цены
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Россиянам, которые хотят накопить на старость, стоит рассмотреть вложения в золото, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Надежнее всего держать сбережения в облигациях и драгоценных металлах, в частности, золоте. Его стоимость стабильно растет в цене. За месяц показатель увеличился более чем на 10 тыс. рублей за унцию (31 грамм. — «Газета.Ru»). Для 2025 года это, предположительно, пик, а в долгосрочной перспективе прогнозируется повышение до 300 тыс. рублей за унцию. Кроме банков, покупку и продажу золота стали предлагать ювелирные сети. Серебро также показывает высокую стабильность на рынке. Цена держится примерно на одном уровне с января», — отметил депутат.

По его словам, иностранная валюта сегодня нестабильна, а рубль — пока волатилен. Никитин предсказал сохранение этой тенденции в 2025 году из-за геополитической обстановки. Депутат призвал россиян хранить накопления в той же валюте, которую они собираются тратить в дальнейшем.

По данным на 29 октября 2024 года, стоимость золота достигла исторического максимума — $2 797,3 за тройскую унцию (+35% с начала года). В начале 2025 года тенденция продолжилась. К 31 января 2025 года цена золота установила новый рекорд, превысив $2 800 за унцию.

Ранее россиянам перечислили способы покупки золота.

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