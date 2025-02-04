Стало известно, как запрет на поставки древесины из РФ повлиял на Финляндию

Прекращение поставок российской древесины в страны — члены Европейского союза (ЕС) негативно отразилось на ее ключевых импортерах, включая Финляндию. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что из-за решения регионального содружества Хельсинки столкнулся с существенным ростом цен на древесину. Кроме того, как писало финское издание Helsingin Sanomat, сейчас в лесопильной отрасли страны наблюдаются серьезные проблемы.

«Производители мебели в полной мере ощутили на себе все «прелести» антироссийских санкций. Надо поднимать цены на готовую продукцию, но покупательная способность населения в Финляндии и других странах ЕС снизилась», — подчеркнул независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, слова которого приводятся в статье.

Как выяснили журналисты, из-за введенных против РФ санкций компаниям в Финляндии пришлось нарастить вырубку в лесах на территории республики. Однако эта деятельность идет вразрез с требованиями регионального содружества, касающимися поглощения углерода.

По словам аналитиков, сокращение площади лесов негативно влияет как на экологию, так и на экономику. Комментируя ситуацию, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов пояснил, что высокие темпы вырубки должны сопровождаться реализацией «усиленных программ лесовосстановления».

В свою очередь, Хазанов усомнился в способности финских властей быстро восстановить вырубленные деревья.

При этом авторы публикации обратили внимание, что страны ЕС продолжают закупать российскую древесину, несмотря на запрет. Европейские государства находят обходные пути, в том числе обращаются к посредникам, но в результате им приходится существенно переплачивать за товары из РФ.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался о возможности открытия границ с РФ.