Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как запрет на поставки древесины из РФ повлиял на Финляндию

РИА Новости: в Финляндии нарастили вырубку в лесах из-за дефицита древесины
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Прекращение поставок российской древесины в страны — члены Европейского союза (ЕС) негативно отразилось на ее ключевых импортерах, включая Финляндию. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что из-за решения регионального содружества Хельсинки столкнулся с существенным ростом цен на древесину. Кроме того, как писало финское издание Helsingin Sanomat, сейчас в лесопильной отрасли страны наблюдаются серьезные проблемы.

«Производители мебели в полной мере ощутили на себе все «прелести» антироссийских санкций. Надо поднимать цены на готовую продукцию, но покупательная способность населения в Финляндии и других странах ЕС снизилась», — подчеркнул независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, слова которого приводятся в статье.

Как выяснили журналисты, из-за введенных против РФ санкций компаниям в Финляндии пришлось нарастить вырубку в лесах на территории республики. Однако эта деятельность идет вразрез с требованиями регионального содружества, касающимися поглощения углерода.

По словам аналитиков, сокращение площади лесов негативно влияет как на экологию, так и на экономику. Комментируя ситуацию, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов пояснил, что высокие темпы вырубки должны сопровождаться реализацией «усиленных программ лесовосстановления».

В свою очередь, Хазанов усомнился в способности финских властей быстро восстановить вырубленные деревья.

При этом авторы публикации обратили внимание, что страны ЕС продолжают закупать российскую древесину, несмотря на запрет. Европейские государства находят обходные пути, в том числе обращаются к посредникам, но в результате им приходится существенно переплачивать за товары из РФ.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался о возможности открытия границ с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами