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В «Роснефти» назвали количество добытой на Ямале нефти

«РН-Пурнефтегаз» добыл 280 млн тонн нефти на Ямале
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Пресс-служба «Роснефти»

Объем добытой нефти «РН-Пурнефтегаза» (один из основных центров нефтегазодобычи «Роснефти» на Ямале) достиг 280 млн тонн с начала эксплуатации месторождений в 1986 году, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В компании отметили, что общая площадь лицензионных участков в Пуровском районе превышает 14 тыс. кв. км.

Всего на месторождении расположено более 2,7 тыс. скважин, а протяженность трубопроводов составляет почти 4 тыс. км.

На предприятии используют российскую систему автоматизированного управления бурением, которая позволяет сократить время бурения в среднем на 11,7 час/скв. Также автоматизированная интеллектуальная система способна вносить корректировки в управление без участия оператора.

В пресс-службе «Роснефти» добавили, что «РН-Пурнефтегаз» также системно занимается восстановлением лесов и сохранением водных биологических ресурсов в регионе.

За 3 года компания высадила на Ямале более 1,2 млн саженцев на площади 340 гектаров.

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