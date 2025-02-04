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В России возник дефицит материалов для производства книг

РБК: выпуск книг с красивыми обложками перенесли в Китай из-за дефицита
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Freepik.com

Российские издательства начали массово жаловаться на дефицит полиграфической продукции, которая нужна для выпуска книг с красивыми обложками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу издательской группы «Эксмо-АСТ».

По данным издательства, для производства не хватает красок, лака и других материалов, особенно остро дефицит затронул сферы выборочного лакирования и трафаретной печати.

Глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов заявил, что дефицит материалов в производстве печатной продукции стал «хронической проблемой». По его словам, из-за технических проблем издательство не смогло напечатать необходимое количество книги-бестселлера «Железное пламя», а по общей оценке за 2024 год не было допечатано более 180 тыс. экземпляров.

Он добавил, что из-за дефицита мощностей издательство в 2025 году будет печатать минимальные тиражи в России, а остальное — отправлять в Китай. Кузнецов подчеркнул, что этот процесс «долгий, дорогой и сложный». Глава «Росмэн» добавил, что из-за изменений в реализации продукции может пострадать качество книг.

По мнению представителей «Эксмо-АСТ», основной причиной дефицита материалов для книг является увеличение потребления YoungAdult-литературы, которая чаще всего выполняется по высшим стандартам печати. Они отметили, что бумажные книги для молодого поколения стали «важной частью визуальной культуры».

Ранее россиянин вернул в библиотеку книгу, взятую 106 лет назад.

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