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На продажу выставлена вилла Одри Хепберн

Bloomberg: виллу Одри Хепберн в Швейцарии решили продать за $20,8 млн
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В Швейцарии выставили на продажу виллу, которая ранее принадлежала актрисе Одри Хепберн, пишет агентство Bloomberg.

Цена этого особняка XVIII века под названием La Paisible составляет $20,8 млн. Вилла расположена в деревне под Женевой. Внутри трехэтажного дома 12 спален и восемь ванных комнат, общая площадь жилья составляет более тысячи квадратных метров.

Хепберн владела этим загородным особняком с 1963 года до ухода из жизни в 1993 году. Затем дом перешел к сыновьям актрисы. Те продали его в 2001 году новым владельцам. Собственники приняли решение продать дом после того, как их шестеро детей достигли совершеннолетия и уехали.

Во второй половине января TMZ сообщил, что особняк из культовой серии фильмов «Один дома» продали за $5,5 млн (около 560 млн рублей). Недвижимость расположена в штате Иллинойс, ею владели Тим и Триша Джонсоны. В мае 2024 года они выставили на продажу дом, и меньше, чем за год нашли покупателя.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Москвы.

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