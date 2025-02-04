В МТС оценили изменение интернет-трафика в метро после открытия новой ветки

В МТС сообщили о перераспределении нагрузки на сеть в метро

Запуск Троицкой линии Московского метрополитена привел к перераспределению количества абонентов и объема передачи данных в пределах 10% со станций параллельных соседних линий — Сокольнической и Калужско-Рижской, а также увеличил интернет-трафик на новых станциях до 20%. К такому выводу пришли в МТС, проанализировав динамику трафика мобильного интернета на линиях столичного метро после открытия ветки, ведущей в Новую Москву.

В МТС отметили, что через месяц после открытия первого участка Троицкой линии в сентябре 2024 года количество активных дата-пользователей и интернет-трафик в сети компании на станциях соседней Калужско-Рижской ветки снизился на 5%. Это произошло за счет того, что жители близлежащих районов стали пользоваться новыми станциями.

С открытием в конце декабря 2024 года второй очереди Троицкой линии переток интернет-трафика продолжился. К концу января на ряде станций Калужско-Рижской линии количество пользователей интернета и объем передачи данных в сети МТС сократился еще на 3,2%. Итого снижение дата-трафика на этом направлении составило 8%.

Больше всего были разгружены станции «Беляево» и «Теплый стан», констатировали в МТС.

При этом пуск второй очереди Троицкой линии разгрузил в один этап Сокольническую линию, когда две ветки пересеклись на станциях «Новомосковская». Уже в конце января количество дата-пользователей и трафик данных на станции «Университет» снизился на 6,5%, «Юго-Западная» — на 9,6%, «Тропарево» — на 5,5%.

В свою очередь через месяц после запуска второй очереди Троицкой линии трафик данных на станциях первой очереди этой линии вырос на 15-20%, а на станции «Новаторская», пересекающейся с БКЛ, подскочил на 24%.

По словам вице-президента — директора московского региона МТС Дмитрия Рылова, изменение нагрузки на сеть связи МТС напрямую связано с пассажиропотоком и свидетельствует о том, что новая линия метрополитена оказалась очень востребована у горожан.

Он отметил, что МТС запускает современную телеком-инфраструктуру в метро одновременно с открытием новых станций, чтобы пассажиры могли бесперебойно пользоваться всеми привычными интернет-сервисами и качественной мобильной связью.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что всего Троицкая линия улучшила транспортную доступность 900 тыс. москвичей. Он также подчеркнул, что с первого дня работы новых станций пассажиры обеспечены качественной и стабильной мобильной связью.

В МТС уточнили, что благодаря модернизации сети мобильной связи в метрополитене компания увеличила объем передачи данных в 2024 году на всех линиях на 20%, что вдвое выше прироста мобильного интернет-трафика в целом по столице.