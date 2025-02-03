Спрос на элитную недвижимость в Москве резко возрос из-за санкций против России

Спрос на элитную недвижимость в Москве резко возрос, поскольку богатые россияне начали инвестировать в недвижимость в России и отказываются от зарубежных сделок из-за санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Столкнувшись с меньшим количеством вариантов тратить деньги за границей, богатые россияне начали вкладывать средства в безопасную отечественную недвижимость, в том числе для сохранения средств на фоне высокой инфляции.

«По всему миру людям с российским гражданством закручивают гайки. Теперь все понимают, что самое безопасное место для хранения капитала — это собственная страна», — сказала агентству Екатерина Румянцева, основательница московского брокера элитной недвижимости Kalinka Ecosystem.

Приток наличных, отмечает Bloomberg, помогает Москве противостоять спаду, поразившему другие рынки недвижимости от Лондона до Гонконга.

По данным NF Group, продажи элитных квартир по цене от 1,95 млн рублей ($19 813) за квадратный метр в Москве выросли почти на 40% в 2024 году, а цены увеличились на 21%, достигнув уровня Парижа и Лондона.

Самая дорогая квартира в Москве, как сообщал РБК, продается за 4 млрд рублей.

Ранее была найдена самая дешевая квартира в Новой Москве.