Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во ВШЭ заявили, что у Трампа вряд ли получится выиграть торговые войны

Экономист Данильцев заявил, что США сами пострадают от введения пошлин
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Американский президент Дональд Трамп с помощью введения пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады сумеет нанести ущерб этим странам, но для самих США последствия будут «чувствительнее». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Это ограничение поставок нужной продукции. Также это вызовет ответные меры со стороны этих стран и, возможно, других. Если ограничится, например, экспорт из Китая — а американский рынок для Китая очень большой — он будет вынужден поставлять товары в третьи страны и как-то компенсировать. Это приведет к вытеснению в том числе американских товаров именно из других стран. Поэтому пострадает не только американское производство от ограничения поставок, комплектующих, продукции и так далее, но и американский экспорт может пострадать из-за того, что Китай и прочие страны, которые пострадают, введут ответные меры. Также из-за того, что американские товары начнут вытесняться из-за усиления конкуренции на других рынках, поскольку эта ограниченная продукция на другие рынки», – сказал он.

По словам Данильцева, Трамп мог пойти на такие меры, чтобы добиться уступок от торговых партнеров.

«Возможно, это попытка оказать психологическое давление, добиться уступок и напугать. Но я боюсь, что это вряд ли получится», – заключил он.

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Теперь размер пошлин на товары из Мексики и Канады составит 25%, из Китая — 10%. О своих планах ввести пошлины президент США сообщал еще 21 января. Помимо тезиса о защите американского бизнеса, Трамп объяснял эту меру стимулом для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.

Президент США также анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.

Ранее сообщалось, что торговые пошлины Трампа обвалили евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами