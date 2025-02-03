Во ВШЭ заявили, что у Трампа вряд ли получится выиграть торговые войны

Американский президент Дональд Трамп с помощью введения пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады сумеет нанести ущерб этим странам, но для самих США последствия будут «чувствительнее». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Это ограничение поставок нужной продукции. Также это вызовет ответные меры со стороны этих стран и, возможно, других. Если ограничится, например, экспорт из Китая — а американский рынок для Китая очень большой — он будет вынужден поставлять товары в третьи страны и как-то компенсировать. Это приведет к вытеснению в том числе американских товаров именно из других стран. Поэтому пострадает не только американское производство от ограничения поставок, комплектующих, продукции и так далее, но и американский экспорт может пострадать из-за того, что Китай и прочие страны, которые пострадают, введут ответные меры. Также из-за того, что американские товары начнут вытесняться из-за усиления конкуренции на других рынках, поскольку эта ограниченная продукция на другие рынки», – сказал он.

По словам Данильцева, Трамп мог пойти на такие меры, чтобы добиться уступок от торговых партнеров.

«Возможно, это попытка оказать психологическое давление, добиться уступок и напугать. Но я боюсь, что это вряд ли получится», – заключил он.

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Теперь размер пошлин на товары из Мексики и Канады составит 25%, из Китая — 10%. О своих планах ввести пошлины президент США сообщал еще 21 января. Помимо тезиса о защите американского бизнеса, Трамп объяснял эту меру стимулом для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.

Президент США также анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.

Ранее сообщалось, что торговые пошлины Трампа обвалили евро.