В Литве придумали, как приспособить реку для эвакуации людей

Литва за €20 млн приспособит для эвакуации протекающую через Вильнюс реку

Литва планирует выделить €20 млн в рамках европейской экологической программы Natura 2000 на превращение протекающей через Вильнюс реки Нерис в водную трассу для возможности эвакуировать население и перевозить военные грузы. Об этом сообщает издание Lietuvos rytas.

Дирекция внутренних водных путей уже предусмотрела, что за эти деньги будет выполнена работа по приведению в порядок русла реки, на ее берег будет поднято 0,9 млн кубометров грунта. Также река будет подготовлена для прохода судов с эвакуируемым населением.

Идея превратить реку в эвакуационную трассу и военный маршрут принадлежит мэру Вильнюса Владасу Бенкунскасу. Он уже провел по этому вопросу консультации с военными и специалистами по гражданской обороне.

Ширина реки Нерис, протекающей через столицу Литвы (берет начало в Белоруссии, где называется Вилией), составляет около 100 метров. Она достаточно мелкая, с глубиной от 1,2 до 4 метров. По ней проходят только речные трамваи. В Каунасе Нерис впадает в Неман, однако дойти до города практически невозможно из-за шести мелководных перекатов.

Ранее в Литве заявили о готовности отправить войска на Украину.