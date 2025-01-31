В Сбере рассказали об изменениях для инвесторов в 2025 году

Ключевые изменения в брокерском бизнесе в 2025 году касаются налогов, маржинальных сделок и получения статуса квалифицированного инвестора, рассказала на конференции «СберИнвестиций» директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

Топ-менеджер компании отметила, что основные нововведения для инвесторов в этом году касаются сферы налогов.

«С этого года вводится прогрессивная налоговая шкала — так, если доход менее 2,4 млн рублей, ставка НДФЛ по операциям с ценными бумагами — 13%, а если более 2,4 млн рублей, то с суммы, превышающей этот показатель, НДФЛ будет удержан по ставке 15%», — пояснила она.

Кубезова уточнила, что инвестор может воспользоваться 5-летней, 1-летней и 3-летней льготами. Последняя освобождает доход от акций, если акций продано не более 1% от объема эмиссии, а 1-летняя — относится к акциям высокотехнологического сектора.

С этого года по обеим льготам устанавливается общий лимит — от налога можно освободить доход до 50 млн рублей.

По словам Кубезовой, 3-летняя льгота относится ко всем бумагам, купленным после 2014 года. По ней за три года владения можно освободить от НДФЛ 9 млн рублей прибыли, за четыре года — 12 млн и так далее. С этого года льгота применяется только в отношении бумаг компаний из России и стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Также освободить доход от налога поможет индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

«По ИИС-3 можно освободить до 90 млн рублей, если открыть три счета ИИС и получить вычет на доход до 30 млн рублей на каждый из них. При этом важно закрыть ИИС в разные годы и помнить, что срок до расторжения без потери льготы должен быть не менее 5 лет», — добавила Кубезова.

Кроме того, теперь с ИИС-3 можно выводить дивиденды на банковский счет, напомнила она.

«В СберИнвестициях такая возможность появилась со второй половины января», — отметила топ-менеджер Сбера.

Нововведения коснулись и требований к квалификации. Так, ценз признания инвесторов «квалами» будет увеличен в 2 этапа: в начале года с 6 млн до 12 млн рублей, а еще через год — до 24 млн рублей.

Кроме того, с этого года расписки Ozon, ЦИАН, «О'КЕЙ», «Эталона» стали доступны только «квалам». Вместе с тем, выбор флоатеров для «неквалов» в этом году расширится.

Еще одно изменение касается маржинальных сделок.

С этого года появляется категория «клиент начального уровня риска», которая будет способствовать защите новых инвесторов — для тех, кто откроет счет после 1 апреля, произойдет снижение «плеча» на 30-40%.