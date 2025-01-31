Юрист объяснил, что делать при получении двух квитанций на оплату ЖКХ

Юрист Палюлин: при получении двойных квитанций ЖКХ нужно проверить оба документа

Отправка сразу двух квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) является нарушением прав потребителей, сообщил в беседе с проектом Финансы Mail владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

По словам Палюлина, при получении двойных платежей, в первую очередь, следует тщательно проверить оба документа на предмет совпадения периодов оплаты, сумм и перечня услуг. Если оба документа окажутся полностью идентичны, нужно сообщить об этом управляющей компании. По правилам, уточнил юрист, УК обязана исправить ошибку в платежных документах в течение 30 дней с момента обращения.

Если же при оплате квитанции спасание средств произошло в двойном размере, отметил эксперт, потребитель услуг имеет право потребовать выполнение перерасчета, в соответствии с Жилищным кодексом. При отказе удовлетворить соответствующее требование, заявитель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

В качестве профилактики Палюлин советует подключить автоматизированные сервисы оплаты через личный кабинет банка или портал «Госуслуги». В таком случае зафиксируется плата и сумма транзакции, и так доказать факт незаконного списания денег будет проще.

Ранее стало известно, что в Москве исчезнут бумажные квитанции об оплате ЖКУ.