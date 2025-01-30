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Курорт «Манжерок» признали крупнейшим работодателем Алтая

Более 2,6 тыс. человек стали работниками всесезонного курорта «Манжерок»
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Пресс-служба ВК Манжерок

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» стал лидером по созданию рабочих мест в Алтае, сообщается на сайте Министерства экономического развития региона.

Отмечается, что на текущий момент сотрудниками курорта являются более 2,6 тыс. человек. При этом порядка 1,7 тыс. (65%) из них – жители республики.

«Больше всего сотрудников из города Горно-Алтайска, на втором месте – майминцы, на третьем – жители Шебалинского района», — говорится в сообщении.

Как рассказал гендиректор «Манжерока» Владимир Щербинин, с запуском всех объектов курорта планируется увеличить штаб работников до 15 тыс. человек.

В региональном Миноэкономразвития уточнили, что команда курорта комплексно подходит к решению кадрового вопроса, так как создает не только рабочие места, но участвует в подготовке необходимых кадров. Отмечается, что «Манжерок» взаимодействует более чем с 10 учебными заведениями по вопросам подготовки кадров для всей туристической отрасли.

Заместитель гендиректора по персоналу курорта Людмила Чупикова уточнила, что с 2019 года «Манжерок» работает с Горно-Алтайским политехническим колледжем им. М. З. Гнездилова. По ее словам, студенты вуза проходят практику на курорте, а также устраиваются туда на работу после обучения.

«Студентов, обучающихся по целевым договорам по программе «Профессионалитет», принимаем на практику с первых лет обучения. Самые популярные направления – повара, горничные, официанты», — отметила она

В Министерстве экономического развития региона отметили, что в число лидеров также вошли аэропорт Горно-Алтайска, где создано более 330 рабочих мест, и дорожно-строительное предприятие «Дормостстрой», где насчитывается более 200 рабочих мест.

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