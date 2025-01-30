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«Аэрофлот» откроет флагманский клиентский офис в центре Москвы

«Аэрофлот» 31 января откроет офис для клиентов в Москве
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Depositphotos

«Аэрофлот» 31 января откроет в центре Москвы флагманский клиентский офис площадью 1277 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В новом двухуровневом офисе на Тверской-Ямской возле станции метро «Маяковская» будут обслуживать все категории клиентов, а также участников программы «Аэрофлот Бонус». Отмечается, что с понедельника по субботу офис будет открыт с 09:00 до 20:30, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00.

«Во флагманском офисе клиенты смогут купить или переоформить билеты на рейсы авиакомпании, приобрести дополнительные услуги, получить справку о совершенном перелете или его стоимости, а также другие услуги», — говорится в сообщении.

В новом офисе «Аэрофлота» клиентов будут встречать администраторы, которые предоставят им всю необходимую информацию. При этом, чтобы минимизировать ожидание и повысить качество обслуживания будет работать система электронной очереди, которая эффективно распределит клиентов между свободными специалистами. Также для посетителей предусмотрены комфортные зоны ожидания и туалетные комнаты, а также кафе и детский интерактивный уголок с элементами авиационной тематики.

«Первый этаж оборудован 14 окнами для обслуживания посетителей, включая участников программы «Аэрофлот Бонус» уровня Базовый/Базовый Плюс/Базовый Про/Серебряный. На втором этаже располагается зона обслуживания участников элитных уровней программы «Аэрофлот Бонус» - Золотой и Платиновый», — уточнили в авиакомпании.

В свою очередь, VIP-клиенты будут обслуживаться в 8 оборудованных переговорных комнат, названных в честь городов России.

Кроме того, в день открытия для всех пассажиров, которые приобретут авиабилеты в новом офисе, проведут розыгрыш памятных подарков от «Аэрофлота».

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