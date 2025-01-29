ВТБ планирует на треть увеличить число розничных клиентов в 2025 году

Количество розничных клиентов ВТБ может увеличиться на 7,5 млн человек в 2025 году

ВТБ планирует увеличить число активных розничных клиентов на 7,5 млн человек и обслуживать 32,5 млн клиентов к концу 2025 года, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он рассказал, что на сегодняшний день банк регулярно обслуживает около 25 млн человек.

Как отметили в пресс-службе банка, основными факторами для привлечения новых клиентов станут сохранения высоких ставок по вкладам и накопительным счетам, запуск новых предложений по программе лояльности, перезапуск зарплатного проекта и другие.

Также банк собирается привлечь около 1,5 млн человек в «Семейный банк» и масштабировать реферальные программы.

«Первая задача – органический рост за счет развития программ с выгодой от сбережений или регулярных транзакций по картам ВТБ. Вторая – расширение наших партнерских проектов, в которых клиенты ВТБ получат дополнительные преимущества от привычных сервисов», — рассказал Горшков.

По его словам, третьей задачей для банка станет интеграция РНКБ.

По мнению Горшкова, эти шаги позволят ВТБ создать новые возможности для дальнейшего роста клиентской базы.

Ранее в ВТБ рассказали, что в рамках новой стратегии к концу 2026 года банк намерен увеличить активную клиентскую базу до 35 млн человек.