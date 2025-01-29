Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зарплаты кладовщиков рекордно выросли

РИАМО: заработные платы у кладовщиков в России выросли на 66%
close
Александр Щербак/ТАСС

Зарплаты упаковщиков на складах выросли на 66% в начале 2025 года относительно аналогичного периода годом ранее, до 102 656 рублей, пишет издание «РИАМО» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

В качестве причины роста зарплат у работников в этой сфере назвали острую нехватку упаковщиков. Это самое существенное повышение среди всех профессий при анализе годовой динамики зарплатных предложений, отметили аналитики компании.

На втором месте по росту зарплат находятся специалисты по разделке мяса — жиловщики, чья работа заключается в обработке мясной продукции для последующей реализации или переработки. Оплата труда по такой вакансии достигла 93 682 рубля в январе, что на 65% выше относительно января 2023 года.

Тройку лидеров замыкают пескоструйщики. Задачи этих специалистов — удалять загрязнения, коррозию и старые покрытия с различных поверхностей для восстанавливая их первоначальное состояние. Такие сотрудники часто требуются в строительстве и металлообработке. Зарплата на этой позиции достигла 108 529 рублей в январе, что на 60% больше, чем годом ранее.

Ранее россияне ответили, выросли ли их зарплаты в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами