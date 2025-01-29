Зарплаты кладовщиков рекордно выросли

РИАМО: заработные платы у кладовщиков в России выросли на 66%

Зарплаты упаковщиков на складах выросли на 66% в начале 2025 года относительно аналогичного периода годом ранее, до 102 656 рублей, пишет издание «РИАМО» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

В качестве причины роста зарплат у работников в этой сфере назвали острую нехватку упаковщиков. Это самое существенное повышение среди всех профессий при анализе годовой динамики зарплатных предложений, отметили аналитики компании.

На втором месте по росту зарплат находятся специалисты по разделке мяса — жиловщики, чья работа заключается в обработке мясной продукции для последующей реализации или переработки. Оплата труда по такой вакансии достигла 93 682 рубля в январе, что на 65% выше относительно января 2023 года.

Тройку лидеров замыкают пескоструйщики. Задачи этих специалистов — удалять загрязнения, коррозию и старые покрытия с различных поверхностей для восстанавливая их первоначальное состояние. Такие сотрудники часто требуются в строительстве и металлообработке. Зарплата на этой позиции достигла 108 529 рублей в январе, что на 60% больше, чем годом ранее.

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