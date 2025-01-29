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Названо, на сколько выросли продажи подделок на маркетплейсах

Объем подделок известных брендов на маркетплейсах вырос вдвое перед Новым годом
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Пользователи двух крупнейших российских маркетплейсов купили в декабре подделки товаров известных люксовых брендов на сумму 27 млрд рублей в декабре против 12 млрд потраченных за аналогичный период 2023 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение юридической компании по защите интеллектуальной собственности IQ Technology.

По словам владельца компании Александра Логунова, для анализа продаж на маркетплейсах аналитики используют специальный софт, который собирает все товары на площадках с остатками ежедневно. Изменения остатков означают продажи товаров, далее система считает, сколько, каких товаров и на какую сумму было реализовано.

В ноябре основательница бренда Beautydrugs и предприниматель Татьяна Кирилловская сообщила, что наряду с качественными косметическими продуктами на рынке активно развиваются подделки, которые выглядят так же, как и настоящие, но могут значительно отличаться по всем остальным пунктам.

По ее словам, часто состав подделок значительно отличается от заявленного на упаковке, а вместо активных ингредиентов могут присутствовать химические вещества, вызывающие последствия в виде аллергии и высыпаний.

Ранее стало известно, можно ли отличить настоящий мед от подделки дома.

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