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Власти Чехии выразили желание вложить резервы страны в биткоины

FT: нацбанк Чехии хочет вложить «миллиарды евро» резервов страны в биткоины
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Shutterstock

Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл пожелал вложить «миллиарды евро» из резервов республики в биткоины. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Глава нацбанка Чехии хочет вложить миллиарды евро из резервов страны в биткоины, что станет новаторским шагом, который может сделать его первым западным центральным банком, который владеет криптоактивами», — говорится в публикации.

По словам Михла, биткоин может послужить диверсификации чешских активов. При этом глава нацбанка Чехии сравнил себя с первопроходцем, отметив, что у его коллег «совершенно другая философия» относительно биткоина.

До этого эксперт в сфере финансов и банковского дела, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев рассказал, что среди распространенных способов инвестирования у россиян набирает популярность вложение средств в криптовалюту. Ее стремительный рост может принести инвестору «бешеный» доход, однако нужно учитывать различные факторы, чтобы не потерять свои сбережения.

Ранее Трамп заявил, что хочет превратить США в «криптостолицу планеты».

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