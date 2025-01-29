Власти Чехии выразили желание вложить резервы страны в биткоины

Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл пожелал вложить «миллиарды евро» из резервов республики в биткоины. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Глава нацбанка Чехии хочет вложить миллиарды евро из резервов страны в биткоины, что станет новаторским шагом, который может сделать его первым западным центральным банком, который владеет криптоактивами», — говорится в публикации.

По словам Михла, биткоин может послужить диверсификации чешских активов. При этом глава нацбанка Чехии сравнил себя с первопроходцем, отметив, что у его коллег «совершенно другая философия» относительно биткоина.

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