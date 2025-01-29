Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Дорогомиловский районный суд Москвы в ноябре прошлого года постановил арестовать 58,2 млн (5,65%) акций ПАО «Селигдар». Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление.

Отмечается, что арестованный пакет принадлежит акционерному обществу «Русские фонды».

В пресс-службе компании заявили, что «Русские фонды» никак не причастны к уголовному делу, а аресты назвали незаконными. В «Русских фондах» отметили, что постановление суда в законную силу не вступило и будет обжаловано.

Суд также запретил компании «Максимум» совершать действия, связанные с распоряжением и пользованием еще 50,62% акций «Селигдара». То же касается президента компании Константина Бейрита, который владеет 7,12% акций.

В 2021 году владельцем более 50% обыкновенных акций ПАО «Селигдар» стало ООО «Максимус». Его бенефициарами являются гендиректор «Русских фондов» Сергей Васильев и его супруга, президент «Селигдар» Константин Бейрит, а также гендиректор Сергей Татаринов.

Ранее основателя «Русских фондов» Васильева задержали по делу экс-замгендиректора «Фосагро» Евгения Новицкого.