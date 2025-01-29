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Дан прогноз по ситуации с автокредитами на 2025 год

ВТБ: в 2025 году рынок автокредитов «затормозит» минимум на 20%
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Максим Богодвид/РИА Новости

Высокие ставки, жесткое регулирование Центробанка и рост цен на автомобили окажут значительное влияние на спрос на автокредиты в 2025 году, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления кредитной организации Георгия Горшкова.

Как спрогнозировали в ВТБ, общерыночные выдачи автокредитов могут выйти на уровень ниже 2 трлн рублей, сократившись не менее чем на 20% относительно показателей прошлого года.

В кредитной организации уточнили, что спрос на кредит на машину снижается с четвертого квартала 2024 года. В тот период общерыночные продажи снизились на 44% относительно июля — сентября, до 398 млрд рублей. В нынешнем году на спрос окажет влияние, в том числе введение обязательного документального подтверждения дохода потенциального заемщика при оформлении ссуды на покупку автомобиля стоимостью более 1 млн рублей. Также на спрос окажет дополнительное влияние рост цен на машины в результате повышения таможенных сборов.

Как отметил Горшков, рынок оформления кредитов на машину вновь «нажал на тормоза». Пока ситуация не придет в норму, по его словам, россияне будут переносить покупку автомобиля, предпочитая эксплуатировать уже имеющуюся или откладывать на приобретение новой с помощью депозитов.

Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году взять льготный автокредит.

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