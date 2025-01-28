Опубликован рейтинг лучших ИТ-работодателей России

МТС вошла в пятерку лучших ИТ-работодателей России по версии «Хабр Карьера»

МТС стала четвертой в рейтинге ИТ-работодателей России среди крупных компаний по версии сервиса «Хабр Карьера», сообщается на сайте площадки.

Компании оценивались по нескольким критериям, среди которых рабочие задачи, технологичность, уровень зарплат, наполнение соцпакета и другие.

Как рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, только компетентные сотрудники могут реализовать возможности компании.

По его словам, МТС, несмотря на большую команду (более чем 10 тыс. ИТ-специалистов), стремится сохранять атмосферу стартапа.

«Мы развиваем программы долгосрочной и краткосрочной мотивации, автоматизируем процессы, чтобы специалисты решали амбициозные и интересные задачи, выстраиваем прозрачные карьерные треки и даем возможность постоянно учиться новому», — сказал он.

Сервис оценок компаний на «Хабр Карьере» был запущен в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы.

Напомним, за год МТС поднялась на 5 позиций в рейтинге сервиса «Хабр Карьера» и на 11 позиций с начала цифровой трансформации в 2021 году.