Китайский инвестор запустит производство электроприводов в индустриальном парке «Есипово»

Компания Torklink controls запустит новое производство электроприводов для трубопроводной арматуры на территории подмосковного индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Производственные мощности инвестор решил разместить в цифровом промышленном коворкинге в формате Light Industrial.
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что общий объем инвестиций в проект составит более 100 млн рублей.
«На новом предприятии в городском округе Солнечногорск компания запустит сборочное производство электроприводов для трубопроводной арматуры. После ввода новой площадки в эксплуатацию, там будет создано около 60 рабочих мест для жителей округа», — сообщила она.
Генеральный директор Torklink controls Александр Серов уточнил, что компания планирует запустить цех в работу и выпустить первые тестовые партии до конца 2025 года.
В производственно-складском боксе площадью 750 кв. метров наладят процессы для производства электроприводов, ориентированных на использование в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также в системах водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, и коммунального хозяйства, сообщил Серов.
Компания Torklink controls — единственный стратегический партнер ведущего китайского производителя электроприводов в России и странах СНГ — компании Flowinn, которая производит и поставляет электрические приводы для трубопроводной арматуры по всему миру. В числе клиентов компании — более 500 мировых крупнейших предприятий из разных отраслей промышленности.
По словам партнера ХСА (Холдинг «Строительный альянс») Артема Петрухина, производственные площадки в формате Light Industrial востребованы активно развивающимися промышленными компаниями, ориентированными на импортозамещение и работающими в реальном секторе экономики.
«Благодаря созданной на территории индустриального парка «Есипово» инженерной инфраструктуре, цифровым и технологическим сервисам новые резиденты могут запустить производство в кратчайшие сроки», — заявил он.
Привлечение инвесторов и создание новых производств проводится в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».