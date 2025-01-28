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Президент Казахстана потребовал от правительства тотальной экономии

Токаев заявил, что в Казахстане настало время затянуть пояса и жить по средствам
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства страны обеспечить тотальную экономию бюджетных денег и проконтролировать их расходование только на решение самых насущных задач. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Пришло время затянуть пояса и жить по средствам», — сказал Токаев на расширенном заседании кабмина.

Кроме того, глава государства анонсировал принятие и реализацию сложных решений, которые позволят предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие.

На этом же заседании казахстанский лидер заявил, что на фоне растущего энергодефицита необходимо ускорить строительство первой атомной станции и приступить к созданию в Казахстане «ядерного кластера».

Также Токаев заявил о необходимости перехода на новый уровень сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС, Кроме самого Казахстана в объединение входят Белоруссия, Россия, Армения, Киргизия).

Ранее в Госдуме прокомментировали призыв к россиянам «затянуть пояса».

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