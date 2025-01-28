Американский индекс Nasdaq 100 упал на 3% из-за успеха китайского стартапа DeepSeek и его модели искусственного интеллекта — по итогам торгов индекс составлял 21 127,28 пункта. Об этом сообщает Bloomberg.

Капитализация ста входящих в индекс компаний снизилась почти на $1 трлн. Особенно пострадал производитель чипов Nvidia, который потерял $590 млрд рыночной стоимости: это рекордный убыток за один день в истории. Также упали акции Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) — на 37%.

NASDAQ-100 — это индекс, состоящий из 100 самых крупных компаний, торгуемых на бирже NASDAQ, которая является второй по величине биржей в мире.

Также стало известно, что состояние 500 самых богатых людей планеты 27 января уменьшилось на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek. На запуск китайского чат-бота отреагировали также биржи в Европе. По данным Reuters, акции немецкой компании Siemens, которая поставляет оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта, просели на 19,9%.

Китайская компания DeepSeek ранее представила собственную модель искусственного интеллекта, которая оказалась конкурентоспособной по сравнению с ChatGPT от OpenAI, но при этом потребовала меньших затрат.

Ранее китайская компания по разработке искусственного интеллекта подверглась кибератаке.