Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индекс Nasdaq 100 упал на 3% из-за успеха китайского стартапа DeepSeek

Bloomberg: индекс Nasdaq 100 упал на 3% из-за китайского стартапа DeepSeek
close
Julia Nikhinson/AP

Американский индекс Nasdaq 100 упал на 3% из-за успеха китайского стартапа DeepSeek и его модели искусственного интеллекта — по итогам торгов индекс составлял 21 127,28 пункта. Об этом сообщает Bloomberg.

Капитализация ста входящих в индекс компаний снизилась почти на $1 трлн. Особенно пострадал производитель чипов Nvidia, который потерял $590 млрд рыночной стоимости: это рекордный убыток за один день в истории. Также упали акции Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) — на 37%.

NASDAQ-100 — это индекс, состоящий из 100 самых крупных компаний, торгуемых на бирже NASDAQ, которая является второй по величине биржей в мире.

Также стало известно, что состояние 500 самых богатых людей планеты 27 января уменьшилось на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek. На запуск китайского чат-бота отреагировали также биржи в Европе. По данным Reuters, акции немецкой компании Siemens, которая поставляет оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта, просели на 19,9%.

Китайская компания DeepSeek ранее представила собственную модель искусственного интеллекта, которая оказалась конкурентоспособной по сравнению с ChatGPT от OpenAI, но при этом потребовала меньших затрат.

Ранее китайская компания по разработке искусственного интеллекта подверглась кибератаке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами