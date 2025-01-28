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Wildberries запустила сайт о бережном отношении к персональным данным

Пользователям Wildberries рассказали о важности защиты персональных данных
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Shutterstock

Wildberries в преддверии Международного дня защиты персональных данных запустила новый сайт, посвященный вопросам обработки и защиты персональных данных пользователей и не только. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Отмечается, что на ресурсе в простой и доступной форме собрана вся актуальная информация о персональных данных и их обработке.

«Мы системно развиваем культуру безопасного поведения, в которой человек осознает свою ответственность за сохранность денег и данных и предпринимает необходимые действия для их защиты», — рассказал руководитель отдела информационной безопасности Wildberries и Russ Андрей Иванов.

По его словам, новый сайт стал еще одним элементом такой работы. Он отметил, что компания руководствуется принципом минимизации обработки данных.

«Мы не собираем лишние сведения, а в ситуациях, где есть возможность обойтись без них, мы делаем все, чтобы вообще не хранить и не обрабатывать их. И мы видим, что такой подход Wildberries и Russ уже становится отраслевым стандартом», — добавил Иванов.

В свою очередь, основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким подчеркнула, что есть вещи, важность которых понимаешь только тогда, когда уже настигли последствия.

«Отвечаем на звонки мошенников, ставим галочки на непроверенных сайтах, делимся фишинговыми ссылками... Эта, я бы сказала, наивность и доверчивость приводит, порой, к плачевным результатам. Наверняка, у каждого из нас есть хотя бы один знакомый, кто с таким сталкивался», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, компания обращает большое внимание на безопасность данных, прозрачность процессов и киберосознанность пользователей, так как сервисом ежедневно пользуются миллионы людей.

«Наша команда специально ко Дню защиты персональных данных запустила новый сайт, где простым языком рассказывают об этом», — сказала она.

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