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Новая Зеландия смягчила правила выдачи гостевых виз для привлечения «цифровых кочевников»

Новая Зеландия смягчила визовые правила, чтобы привлечь цифровых кочевников
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Shutterstock/imagoDens

Новая Зеландия смягчила правила выдачи гостевых виз, чтобы привлечь «цифровых кочевников» в целях стимулирования туризма и экономики. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Это позволит иностранцам работать удаленно, пока они посещают Новую Зеландию до 90 дней. Визу можно продлить до девяти месяцев, но туристам, возможно, придется платить налог в течение этого времени.

Министр экономического роста Никола Уиллис отметила, что упрощение работы для «цифровых кочевников», то есть людей, которые работают удаленно во время путешествий, повысит привлекательность страны как направления.

Виза также будет распространяться на инфлюенсеров, работающих на зарубежные компании.

Как отмечает газета, более 50 стран предлагают визы для удаленщиков, однако рады им не везде. Так, жители Испании, Португалии и Южной Африки критикуют приток туристов и «цифровых кочевников» за то, что они способствуют переполнению и напряжению на рынках жилья.

Ранее в Новой Зеландии машина премьера столкнулась с полицейским автомобилем.

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