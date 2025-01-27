Яндекс Еда обновила список топ-50 ресторанов Москвы

Топ-50 ресторанов Москвы, которые вошли в обновленный Ultima Guide Яндекс Еда, объявили на торжественной церемонии в столичном Театре на Малой Бронной. В список попали лучшие заведения города, отобранные нейросетью, клиентами и экспертами индустрии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе отметили, что с помощью гида жители и гости столицы смогут найти рестораны, которые точно стоит посетить в 2025 году.

Впервые сервис представил Ultima Guide по Москве год назад. За это время в городе появились новые рестораны, достойные внимания, а некоторые предпочтения пользователей изменились. Поэтому осенью Еда снова проанализировала около 30 тыс. заведений города с помощью нейросети.

Чтобы участвовать в отборе, заведение должно соответствовать более чем 100 критериям. Например, быть несетевым, находиться в Москве и работать не менее трех месяцев. При этом ресторан не обязательно должен быть подключен к доставке через Яндекс Еду.

Сначала нейросеть составила лонг-лист из 312 претендентов, в который вошли как известные рестораны в центре Москвы, так и небольшие бюджетные кафе в спальных районах. Впервые список был опубликован сервисом за неделю до выхода гида.

Следующим этапом было голосование. За месяц в нем приняли участие более 100 экспертов рынка, а также более 21 тыс. пользователей, которые оценили меню, сервис, дизайн и атмосферу ресторанов.

Итоги голосования подсчитала специально разработанная модель оценки Яндекса. Решающими параметрами стали блюда и их вкус.

Методологию гида помогла создать председатель жюри премии The World's 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Средней Азии Екатерина Пугачева. Результаты голосования проверили в компании «Яков и партнеры».

Треть заведений из обновленного московского Ultima Guide Яндекс Еда ― это кафе и рестораны, которые не входили в его предыдущую версию. Некоторые рестораны получили особые награды, например, главным выбором пользователей стало заведение Maya.

Еда планирует проводить ежегодные обновления Ultima Guide во всех городах присутствия. Также весной 2025 года обновится путеводитель Санкт-Петербурга. Помимо столиц, гид сервиса уже есть в Сочи, Красноярске и Нижнем Новгороде, а в этом году появится еще в пяти городах.