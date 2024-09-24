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Маск проиграл суд по иску сотрудника Twitter

Bloomberg: Илон Маск проиграл судебный процесс по иску сотрудника Twitter

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Kirsty Wigglesworth/AP

Миллиардер Илон Маск проиграл судебный процесс по иску сотрудника Twitter (сейчас X) по поводу невыплаты ему выходного пособия после массовых увольнений в компании в 2022 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Арбитражный суд решил, что истец «получит полный пакет выходного пособия». По словам адвоката, такое решение может помочь другим сотрудникам компании, которые не получили выходные пособия. Еще 15 подобных дел прошли арбитражные слушания, и, ожидается, что в ближайшие пару месяцев будут вынесены новые удовлетворительные решения.

В 2022 году Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и уволил больше половины сотрудников соцсети. В результате штат компании сократился с 7,5 тыс. человек примерно до 2 тыс. человек. Бывшие сотрудники компании X подали около 2,2 тыс. заявлений в арбитражный суд против Маска за невыплату пособий после увольнения.

Ранее в США обвинили Маска в безответственности.

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