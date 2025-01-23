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Количество новых клиентов «Сбер Инвестиций» увеличилось на 62% с 2024 года

Фонды денежного рынка стали самым популярным инструментом в «Сбер Инвестициях»
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Depositphotos

Объем покупок частных инвесторов за вычетом продаж в «Сбер Инвестициях» составил 458 млрд рублей (на 60% больше, чем в 2023 году), следует из результатов исследования брокера.

В «Сбер Инвестициях» отметили, что наибольшей популярностью у клиентов пользуются фонды денежного рынка. Чистый приток средств в такие фонды за год увеличился с 42 до 201 млрд рублей.

Также, по данным исследования, количество новых клиентов с 2024 года выросло на 62%, а общее число клиентов достигло 6,9 млн человек.

Частные инвесторы «Сбер Инвестиций» чаще всего выбирают биржевые фонды (чистый приток средств в них превысил 206 млрд рублей).

В то же время чистый приток средств в акциях снизился до 51 млрд рублей (14% от всех вложений).

«Главным трендом 2024 года стал стремительный рост популярности инструментов, доходность которых зависит от ключевой ставки. Частные инвесторы оперативно реагировали на изменения, происходящие на фондовом рынке, и перекладывали деньги в активы в соответствии с текущей ситуацией», — рассказала директор управления электронных рынков Сбера Аиша Кубезова.

Эксперты отметили, что в 2024 году диверсификация портфелей частных инвесторов показала рост (число клиентов, которые инвестируют более чем в 2 инструмента, увеличилось на 46%).

Также в 2024 году расширилась география инвесторов. В 2023 году лидером была Москва, а в 2024 им стала Ростовская область. Кроме того, в 2024 году количество молодежи среди частных инвесторов увеличилось на 30%.

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