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В Чувашии внедрили инструменты процессной аналитики в государственное управление

Сбер помог внедрить Process Mining в госуправление Чувашии
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Freepik

В Чувашии при содействии Сбера внедрили Process Mining в госуправление. Об этом на конференции Sber Process Mining рассказал директор АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» Дмитрий Харитонов.

На мероприятии он представил три кейса использования инструментов процессной аналитики в государственном управлении. По его словам, эта технология применяется в МФЦ Чувашии, региональном центре закупок и централизованных бухгалтериях муниципальных образований.

«Внедрив Process Mining, мы проанализировали работу государственного сектора и уже получили целый ряд положительных эффектов. Теперь у нас есть целевая архитектура, которая позволяет наблюдать за шагами процесса и их метриками. Мы поняли, что возможности технологии намного шире, чем нам казалось, и планируем внедрить ее и в остальные сферы государственного управления», — сказал он.

Харитонов уточнил, что в МФЦ использование технологии позволило определить самые востребованные услуги и сроки их оказания, понять нагрузку на каждое отделение, обозначить этапы предоставления услуг и выявить процессы, которые не приводят к нужному результату и должны быть скорректированы.

В свою очередь, в закупочной деятельности PM-подход позволил определить длительность оформления документов по закупкам, представить в виде графа реальный маршрут прохождения заявки на закупку и выявить потенциал для оптимизации нагрузки на сотрудников. При этом в централизованных бухгалтериях Process Mining помог выделить основные типы выполняемых операций, проанализировать своевременность выполнения процессов обработки документов и определить длительность работы с документами.

Как рассказала старший управляющий директор, начальник Управления аналитики по расходам и Process Mining Сбера Мария Гуртученко, банк помогает клиентам и партнерам внедрять технологию, направленную на повышение производительности труда, снижение трудозатрат и издержек в любых процессах.

«Перспективы и потенциал PM очень велики, причем не только в коммерческой деятельности, но и в государственном секторе, ведь в этом сегменте тоже немало сложных и многокомпонентных процессов, результат которых напрямую отражается на качестве жизни, благополучии и благосостоянии миллионов россиян», — подчеркнула она.

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