Россиянам с большим трудовым стажем могут повысить пенсии

Российские власти рассматривают шаги по гуманизации пенсионного законодательства и поддержке россиян, имеющих большой страховой стаж. Об этом «Газете.Ru» сказала член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«Следующим этапом будут еще постепенные шаги в гуманизации именно пенсионного законодательства. Это могут быть шаги, в том числе, по поддержке тех людей, которые проработали длительный период времени. Имеют большой трудовой стаж, в период работы отчисляли страховые взносы. Поддержка таких людей. Но пока говорить об этом преждевременно, потому что эти вопросы просто рассматриваются. Сразу так мы вопрос не решим», — сказала Бессараб.

Она пояснила, что сейчас невелика разница в пенсиях россиян, которые имеют большой стаж работы, и социальной пенсии, которую получают россияне, не набравшие нужных стажа и пенсионных баллов. Поэтому могут быть сделаны шаги для поддержки первой категории россиян, заключила парламентарий.

С 1 января 2025 года россиянам повысили пенсии на 7,3%, размер средней пенсии увеличился до 24 тыс. рублей. В феврале пенсии будут проиндексированы по уровню годовой инфляции в 9,5% плюс состоится доиндексация пенсий за январь. Сейчас необходимо наработать 14 лет официального трудового стажа и не менее 25,8 баллов. При этом показатели будут расти. К 2030 году нужно будет набрать уже 30 баллов и 15 лет стажа. Россияне, у которых нет необходимых стажа и баллов, могут выйти на пенсию на пять лет позже. Им назначат социальную пенсию. С учетом ее индексации в 2025 году, она меньше средней пенсии на примерно 8 тыс. рублей.

В 2025 году и 2027 году выход на пенсию по возрасту у россиян не предусмотрен. В 2026 году на пенсию выйдут россиянки 59 лет и россияне 64 лет. С 2028 года действуют уровни в 60 лет и 65 лет соответственно. Страховую пенсию в 2026 году смогут получить россиянки 64 лет и россияне 69 лет, с 2028 года — 65 лет и 70 лет соответственно.

Ранее россиянам объяснили, как пройдет доиндексация пенсий.