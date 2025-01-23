Россиянам рассказали, когда инициатива на работе становится наказуемой

HR-эксперт Чукина: инициатива без плана может быть наказуема на работе

В четырех ситуациях инициатива на работе может стать наказуемой. Об этом «Газете.Ru» сказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Чаще всего инициатива наказывается, когда предложенная идея не соответствует ожиданиям начальника или плохо продумана — без конкретного плана реализации. Также вред инициатору приносит незнание обстановки в компании и планов руководства, неубедительные аргументы. В конечном итоге бесполезная инициатива может стоить организации денег и не оправдать обещанный результат, что, безусловно, несет отрицательные последствия. Наконец, инициатива должна объединять участников команды, а не наоборот», — рассказала эксперт.

Эксперт призвала помнить, что инициатива в первую очередь — это умение взять на себя ответственность за весь процесс и его результат. Чукина заключила, что стоит заранее продумать и обосновать каждый шаг, прежде чем выходить к руководству с предложением.

Эксперт также выделила четыре плюса проявления инициативы на работе.

«Проактивный подход к работе помогает выделиться среди коллег и привлечь внимание руководства. Сотрудники, проявляющие инициативу, чаще получают повышение, поскольку демонстрируют готовность брать на себя ответственность и решать задачи, выходящие за рамки их прямых обязанностей. Такие люди становятся ценными для компании, ведь они стремятся внести вклад в общее дело, а не просто выполняют рутинную работу», — рассказала Чукина.

Второй плюс — улучшение рабочих процессов. По словам Чукиной, инициативные сотрудники часто предлагают новые идеи и подходы, которые могут оптимизировать текущие процессы. Например, внедрить новые технологии или улучшить взаимодействие между отделами. В результате компания становится эффективной и конкурентоспособной на рынке труда, уточнила эксперт.

В-третьих, люди, проявляющие инициативу, склонны замечать потенциальные проблемы раньше других и предлагать пути их решения еще до возникновения. Чукина отметила, что это позволяет избежать кризисных ситуаций и минимизировать риски для бизнеса. Например, вовремя проявленная инициатива по обновлению программного обеспечения может предотвратить сбой системы и потерю данных.

Четвертый плюс проявления активности — повышение мотивации и удовлетворенности работой. Это происходит, когда сотрудник видит, что его идеи и предложения принимаются и реализуются, он чувствует себя значимым и важным членом команды. Такой процесс ведет к повышению производительности и качества труда, подчеркнула Чукина. По ее словам, инициативный сотрудник укрепляет командный дух, способствует созданию атмосферы открытости и доверия внутри коллектива.

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