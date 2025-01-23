Россиянам рассказали, кому выплатят 13-ю зарплату в феврале-марте

В феврале-марте россияне могут получить 13-ю зарплату. Некоторые компании продолжат выплаты всем сотрудникам компании или отдельным специалистам. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев.

По его словам, закон не обязывает работодателя премировать персонал — решение о поощрениях и их сумме принимает руководство компании.

«Специального перечня должностей и профессий для 13-й зарплаты нет. Премия может полагаться всем без исключения или только отдельным сотрудникам с особыми достижениями в работе или трудовыми заслугами. Если эта стимулирующая выплата предусматривается для большинства работников, допустимо устанавливать разные величины премирования в зависимости от стажа, квалификации, личных достижений и других критериев», — отметил эксперт.

Он предложил использовать в качестве критериев расчета премии среднегодовую зарплату работника (например, премия в размере 25% от среднегодовой зарплаты будет ориентировочно как три зарплаты), оклад и долю оклада (это может быть любая величина: 50, 100, 200% оклада). В качестве других критериев Дмитриев предложил фиксированную сумму (для каждой должности/категории/ достижения свой размер выплат) и сроки выплаты поощрений.

Эксперт добавил, что 13-я зарплата облагается налогом на доходы физических лиц (от 13%), с нее уплачиваются страховые взносы.

Дмитриев отметил, что чаще всего премии выплачивают государственные и бюджетные организации, нередко 13-я зарплата выдается кадровым военным. Коммерческие компании тоже премируют сотрудников, уточнил эксперт.

Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному в декабре 2024 года, только 9% работодателей в России планировали выплатить 13-ю зарплату всем своим сотрудникам, а еще 10% собирались сделать это выборочно. По данным опроса «Авито Работа», 83% россиян рассчитывали получить 13-ю зарплату в 2024 году, однако фактически такую премию получают лишь 39% респондентов.

Ранее были названы качества идеального сотрудника в 2025 году.