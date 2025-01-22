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Россияне почти вдвое чаще покупали украшения и часы в 2024 году, чем годом ранее

Почта Банк: россияне увеличили траты на украшения и часы на 47% в 2024 году
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Илья Наймушин/РИА Новости

Россияне по итогам 2024 года нарастили количество покупок украшений из драгоценных металлов и часов в 1,5 раза, а траты выросли на 26% относительно показателей 2023 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные Почта банка.

Как уточняет издание, средний чек на покупку одного украшения составил 17 417 рублей. Аналитики Почта банка отметили, что мужчины покупали украшения в два раза чаще женщин, и средний чек их покупок оказался больше на 25% и составил 18 654 рубля.

В кредитной организации объяснили повышение расходов на ювелирные изделия желанием россиян инвестировать в украшения, которые от года к году неизменно дорожают.

Во второй половине декабря аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи детских ювелирных украшений и выяснил, что в 2024 году их объем по России увеличился на 117%, а Саратов стал городом с самым высоким средним чеком. В 2024 году объем продаж детских ювелирных украшений в среднем вырос в рублевом эквиваленте на 117%.

Ранее аналитики выяснили, в каких регионах россияне стали чаще покупать ювелирные изделия.

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