«Русал» включили в число лидеров по охране окружающей среды

Эксперты-участники исследования Центра социального проектирования «Платформа» (ЦСП) «Экологическая деятельность российского индустриального бизнеса» назвали модернизацию Красноярского алюминиевого завода компании «Русал» одним из ключевых экологических проектов российских компаний. Авторы исследования отнесли «Русал» к группе компаний – лидеров по уровню вовлечения в экологическую политику: такие компании не ограничиваются выполнением требований законодательства, но и задают тренды в области защиты окружающей среды и участвуют в формировании общероссийской экологической повестки.

Эксперты отметили, что после модернизации завода «Русала» выбросы фтористого водорода сократятся на 2/3, а также исключатся выбросы смолистых веществ и бензапирена в атмосферу.

По словам сопредседателя российский политической партии «Зеленые» Сергея Шахматова, «Русал» реализует многолетнюю программу модернизации.

«Старая выдавала серьезный объем загрязняющих веществ первого класса опасности – бензапирена. Сейчас внедрена двухступенчатая газоочистка, добавлена мокрая очистка. Выбросы существенно снизились», — отметил он.

Всего в рамках работ будут построены и реконструированы почти 120 объектов основного и вспомогательного производственного назначения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры.

Кроме реконструкции завода авторы исследования отметили модернизацию Богословского алюминиевого завода «Русала», на котором в эксплуатацию перевели новую циклонно-вихревую печь прокаливания. За счет этого потребление природного газа сократится на 30%, а выбросы в атмосферу уменьшатся в 10 раз.

Также авторы исследования выделили проекты «Русала» в сфере озеленения и волонтерского деятельности, среди которых экспедиция «Экопоколение», экоакция «День реки» и другие. Также в рамках «Зеленой волны» Уральский и Богословский алюминиевые заводы, Североуральский бокситовый рудник высадили около 400 саженцев в 2023 году.

Отдельно эксперты отметили проект «Русала» по мониторингу биологического разнообразия в системе особо охраняемых природных территорий Алтае-Саянского экорегиона.

«Реализация проектов в заповедных зонах и использование биоиндикаторов не гарантируют незамедлительных или однозначно положительных результатов. Тем не менее, осуществление подобных инициатив свидетельствует о проактивной позиции компаний в области экологической ответственности», — добавили эксперты.

Исследование показало, что текущее состояние экологии в России оценивается обществом как «нейтральное» (6,3 из 10 баллов) с незначительным смещением в позитивную зону. Также молодые респонденты в возрасте от 18 до 34 лет оценили экологию на 4 из 10 баллов, а 37% респондентов отметили ухудшение ситуации в их регионе за последние 5 лет.