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«Аэрофлот» оформил более 66 тыс. детских билетов со скидкой

В январе более 25 тыс. детей совершили перелет со скидкой по билетам «Аэрофлота»
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Аэрофлот

«Аэрофлот» оформил более 66 тыс. дисконтных билетов для детей с момента введения фиксированной скидки в декабре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что авиаперевозчик установил фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет по России с 23 декабря 2024 года. Ее использовали в том числе для билетов с датами перелета на период летнего отдыха и начало осени 2025 года.

В компании уточнили, что с 1 по 17 января 2025 года более 25 тыс. детей совершили перелет со скидкой по билетам «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия».

При этом самым популярным направлением стали перелет из Москвы в Санкт-Петербург — им воспользовались около 2600 детей. Также в тройку лидеров по востребованности вошли рейсы Москва — Сочи (около 2000 детей) и Москва — Екатеринбург (около 1300). Помимо этого, почти 1200 детей летали из Москвы в Минеральные Воды, а еще порядка 900 из Москвы в Махачкалу.

В «Аэрофлоте» рассказали, что скидка 50% на билеты для детей с гражданством РФ применяется к любому тарифу в классе Эконом по всей внутренней маршрутной сети и рейсов группы «Аэрофлот», которые выполняются под кодом SU. Кроме того, для тарифов в рамках специальных льготных программ сохраняется ранее установленный размер скидки.

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