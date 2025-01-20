Россияне могут лишиться возможности покупать жилье в Испании

Испанский премьер-министр Педро Санчес захотел ввести запрет на покупку жилья в стране со стороны граждан, не входящих в Евросоюз, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, Санчес анонсировал, что правительство предложит запретить иностранцам не из ЕС покупку жилья в стране, если они и члены их семей не проживают в Испании и, соответственно, занимаются спекуляцией.

Премьер подчеркнул, что по итогам 2023 года покупатели не из числа граждан стран ЕС купили в стране 23 тыс. объектов недвижимости. При этом Испания испытывает нехватку в 200 тыс. новых домов ежегодно.

Как писала газета Financial Times, в основном недвижимость в Испании приобретают британцы. Затем следуют марокканцы. Также недвижимостью в Испании интересуются граждане США, Мексики и Венесуэлы.

На прошлой неделе агентство Assoсiated Press со ссылкой на сообщение источника писало, что правительство Испании собирается ввести 100-процентный налог на стоимость недвижимости, приобретаемой гражданами стран, которые не входят в состав Евросоюза.

Ранее стало известно, какое жилье можно купить за границей по цене однушки в Бутово.