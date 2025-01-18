ЕС более чем в два раза нарастил импорт фармацевтической продукции из РФ

Европейский союз (ЕС) в ноябре 2024 года более чем в два раза нарастил импорт фармацевтической продукции из РФ в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы регионального содружества (Евростат).

Из них следует, что в ноябре прошлого года Брюссель закупил у Москвы в 2,2 раза больше фармацевтической продукции по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общая стоимость импортированных в ЕС товаров составила €4,5 млн.

При этом в период с января по ноябрь 2024 года региональное содружество приобрело у РФ фармацевтическую продукцию на сумму €38,8 млн. Показатель увеличился на 18% по сравнению с тем же временным промежутком в предыдущем году, когда Брюссель импортировал соответствующие товары на €32,9 млн.

«Больше всего в ноябре европейцы приобретали лекарственные средства — на €3,2 млн, а также сыворотки и вакцины — на €1,4 млн», — говорится в материале.

В целом по итогам ноября 2024 года РФ заняла 23-е место в рейтинге стран, у которых ЕС закупает фармацевтическую продукцию. Лидерами по этому показателю стали Швейцария, США и Великобритания. Они поставили в региональное содружество товары общей стоимостью €3,13 млрд, €3,09 млрд и €529,6 млн соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создатели вакцин не должны «чувствовать себя чужими» при распределении прибыли от продажи их препаратов за рубежом.