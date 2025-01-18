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Британский суд отклонил иск Магомедова к «Транснефти»

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск Магомедова к «Транснефти» на $5 млрд
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск российского бизнесмена Зиявудина Магомедова к «Транснефти» о взыскании $5 млрд в связи с продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году. Об этом сообщила нефтепроводная компания на своем сайте.

Иск был подан в 2023 году.

«17.01.2025 суд, поддержав позицию юристов и представителей ПАО «Транснефть», отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования З. Магомедова», — указано в сообщении.

В «Транснефти» отметили, что сторона Магомедова пыталась дискредитировать деловую репутацию компании, воспользовавшись сложной геополитической ситуацией, и ввести английский суд в заблуждение, предоставив недостоверные сведения о сделке, которые базировались на необоснованных утверждениях и вымышленных событиях.

«Транснефть» опровергла все обвинения, подтвердив законность сделки, которая была проведена на рыночных условиях с необходимыми согласованиями. Суд постановил, что требования Магомедова не имеют отношения к английской юрисдикции, регулируются исключительно законодательством РФ, и срок исковой давности по ним истек.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд рублей. В апреле арбитражный суд Москвы запретил осужденному экс-владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову продолжать судебное разбирательство с «Транснефтью» в Высоком суде Англии и Уэльса. Подробнее об этой истории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд взыскал с братьев Магомедовых более 326 млн рублей по иску ПАО «Россети».

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