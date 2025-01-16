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В России назвали вероятных «черных лебедей» для мировой экономики

«Росконгресс» назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики
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«Газета.Ru»

Фонд «Росконгресс» представил доклад, в котором перечислены вероятные «черные лебеди» для мировой экономики в текущем году. Выдержки из доклада «Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски» опубликовало РИА Новости.

«Черным лебедем» в экономике называют внезапное событие, которое приводит к значительным последствиям. В докладе главным риском для мировой экономики названа торговая война «всех со всеми» с максимальной эскалацией тарифов», следствием которой может стать «повторение Великой депрессии в терминах обвала торговли».

«Один из самых предсказуемых кризисов связан с американской долговой проблемой. В ноябре 2024 года государственный долг США впервые превысил 36 триллионов долларов — это около 107 тысяч долларов на каждого жителя страны», — заявили авторы документа.

По их словам, снижение налогов, которое предложил избранный американский президент Дональд Трамп, только усугубит ситуацию с дефицитом бюджета и госдолгом в Соединенных Штатах.

Как говорится в докладе, «черными лебедями» нынешнего года также могут стать киберугрозы и вероятное повреждение цифровой инфраструктуры, в частности, подводных интернет-кабелей. Авторы пояснили, что мировая финансовая инфраструктура чрезвычайно зависима от быстродействия сети, а по подводным волоконно-оптическим кабелям идет 99% межконтинентального интернет-трафика.

«В связи с этим любые случайные повреждения или целенаправленные атаки могут привести к крупным убыткам, особенно учитывая сложность восстановления таких кабелей», — добавили они.

Ранее новые санкции США назвали «черным лебедем» для рубля.

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