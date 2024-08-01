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Россияне стали реже покупать недвижимость за границей

Спрос россиян на зарубежную недвижимость упал на 40%

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Claudio Furlan/Global Look Press

Согласно исследованиям компаний, работающих в сфере недвижимости, спрос российских граждан на покупку зарубежной недвижимости снизился на 19–40%. Об этом пишет газета «Известия», со ссылкой на данные компании Intermark Global.

Риелтерская фирма отмечает сокращение покупок зарубежной недвижимости россиянами на 19% за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Последние два года из-за увеличения спроса россиян на покупку недвижимости в зарубежных странах рынок развивался волнообразно. Но за последние полгода покупатели стали более взвешенно планировать покупку такой недвижимости», — рассказала управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.

Основными причинами снижения спроса стали сокращение иммиграционного потока, нестабильность курса рубля, закрытие паспортных программ для россиян и сложности со сделками из-за антироссийских санкций.
Несмотря на снижение спроса, цели приобретения недвижимости остаются прежними: 40% россиян покупают объекты для переезда на ПМЖ, а 60% — для инвестиций.

До этого сообщалось , что почти половина россиян считают, что инвестировать деньги в недвижимость невыгодно. Большинство жителей уверены, что покупка недвижимости в ипотеку станет менее доступной с отменой льготных госпрограмм кредитования и прогнозируют падение спроса на жилье.

Ранее в Сбере рассказали об ипотечных тенденциях среди россиян.

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