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США хотят запретить некоторые автомобили с российскими деталями

Bloomberg: США собрались запретить смарт-автомобили с российскими технологиями
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Кирилл Брага/РИА Новости

Администрация действующего президента США Джо Байдена разработала правила, запрещающие использовать на американских дорогах новых персональных смарт-автомобилей с китайскими и российскими технологиями, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение Бюро промышленности и безопасности министерства торговли.

В ведомстве обосновали запрет тем, что современные транспортные средства часто оснащены устройствами, подключающимися к интернету. Такие технологии потенциально могут собирать конфиденциальные данные, в том числе о водителях или владельцах. Таким образом нарушается конфиденциальность потребителей, уточнили в министерстве.

В начале осени агентство Reuters пишет , что власти США захотели запретить устанавливать программное оборудование из РФ и КНР в автомобилях с подключением интернету.

Предполагалось, что российский и китайский софт нельзя будет использовать на автомобили с доступом к интернету и системам навигации, а также на машинах, подключенных к специальной системе обеспечения безопасности на дорогах V2X, собирающей данные о других транспортных средствах и пешеходах в радиусе 300 м от них для выявления опасностей.

Ранее в США заблокировали несколько тысяч авто из-за китайской детали.

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