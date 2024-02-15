В США заблокировали несколько тысяч авто из-за китайской детали

В портах Соединенных Штатов оказались заблокированы несколько тысяч автомобилей марок Porsche, Bentley и Audi после того, как в них обнаружили запрещенную деталь из КНР. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, китайский компонент произвели в западном Китае, где, как считают в США, используют принудительный труд представителей народа уйгуров. В Штатах на законодательном уровне запрещен импорт из таких районов КНР.

Уточняется, что основной поставщик авто якобы был не в курсе происхождения детали, так как получил ее от посредника. В данный момент компания занимается заменой компонента, который нашли в более чем тысяче спорткаров и внедорожников Porsche, сотнях Bentley и нескольких тысячах Audi. Кроме того, было начато расследование, которое должно прояснить обстоятельства случившегося.

В декабре 2023 года США расширили список китайских компаний, в отношении которых действует запрет на импорт товаров из-за якобы использования принудительного труда.

Ранее Китай назвал незаконными санкции ЕС и выступил за сотрудничество с Россией.