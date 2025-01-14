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Россияне стали реже покупать смартфоны

«Ъ»: продажи смартфонов в России упали в физическом выражении
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Объем продаж смартфонов в России по итогам 2024 года упал на 4%, до 29,6 млн единиц, но из-за подорожания устройств общая сумма потраченная россиянами на покупку таких телефонов выросла на 5%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции».

Лидером рынка по числу проданных устройств остался китайский Xiaomi — эта компания занимает долю в 23%. Далее идут Tecno, Samsung и Realme, у которых 20%, 12% и 11% продаж соответственно. Замыкает первую пятерку Apple, у которого 9% (годом ранее — 8%).

На этой неделе в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что рынок смартфонов в России по итогам 2024 года показал рост на 5% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. За год россияне приобрели 29,8 млн устройств на общую сумму 720 млрд рублей.

Лидерами по количеству проданных смартфонов стали Xiaomi (Redmi), Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном эквиваленте рейтинг возглавили Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi), Tecno и Honor.

Ранее стало известно, что Samsung начала выкупать подержанные смартфоны.

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