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Россиянам посоветовали хранить на вкладе от трети сбережений

Финансист Шнейдерман рекомендовал положить на вклад треть накоплений в 2025 году
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россиянам стоит хранить не менее трети сбережений на вкладе в высоконадежном банке, заявил «Газете.Ru» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Каким бы успешным инвестором и трейдером вы ни стали, мы все равно рекомендуем хранить не менее трети ваших сбережений на рублевом вкладе, чтобы на случай непредвиденных потерь у вас была подушка безопасности. Куда ни в коем случае не стоит вкладываться в 2025 году, зависит только от вашего аппетита к риску, то есть склонности рисковать. Например, если вы боитесь потерять хотя бы копейку из ваших сбережений, лучший вариант для вас — хранить деньги на депозите и не инвестировать вообще, тем более что в следующем году процентные ставки еще долго будут оставаться высокими», — посоветовал Шнейдерман.

Он добавил, что тем, кто тщательно анализирует риски, следует задуматься о чем-то большем, чем получение пассивного дохода. Например, пройти обучение, чтобы торговать на бирже. Шнейдерман уточнил, что на бирже можно зарабатывать в дальнейшем в месяц столько же, сколько другие будут год держать на депозите, чтобы получить хороший процент.

Эксперт назвал привлекательным с точки зрения доходности и внебиржевой валютный рынок. Он пояснил, что, правильно выбирая, какую валюту приобретать, а какую — продавать, можно заработать в рекордные сроки. Шнейдерман призвал не забывать о том, что торговать нужно только с лицензированным Банком России форекс-дилером. По итогам 2024 года наиболее ликвидной валютной парой на рынке была пара евро/доллар, на нее приходилось более 50% от общего объема сделок среди российских трейдеров, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что доходность вкладов россиян в пересчете на курс доллара упала вдвое.

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