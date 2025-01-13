В Чечне семьям выплатят по 500 тысяч рублей за имена детей в честь героев

Чеченские власти намерены выплатить по полмиллиона рублей семьям, которые в канун Нового года назвали детей в честь героев региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции. <...> Родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей. <...> Была определена дата — 31 декабря 2024 года», — написал Кадыров.

В этот день в Чечне родились 180 мальчиков, и все из них получили имена героев республики. Глава региона отметил, что их родителям перечислят выплаты через чеченский минздрав.

В конце ноября Кадыров сообщил, что одержал победу в премии за лучший вклад главы субъекта РФ в развитие региона, которую присуждал Финансовый университет при правительстве России. Чеченский лидер также отметил, что Грозный стал лауреатом премии вуза в области качества жизни.

Ранее депутат сравнил семьи, живущие на детские пособия, с паразитами.