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В Чечне семьям выплатят по 500 тысяч рублей за имена детей в честь героев

Назвавшим детей в честь героев Чечни семьям выплатят по 500 тысяч рублей
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Vad-Len/Shutterstock/FOTODOM

Чеченские власти намерены выплатить по полмиллиона рублей семьям, которые в канун Нового года назвали детей в честь героев региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции. <...> Родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей. <...> Была определена дата — 31 декабря 2024 года», — написал Кадыров.

В этот день в Чечне родились 180 мальчиков, и все из них получили имена героев республики. Глава региона отметил, что их родителям перечислят выплаты через чеченский минздрав.

В конце ноября Кадыров сообщил, что одержал победу в премии за лучший вклад главы субъекта РФ в развитие региона, которую присуждал Финансовый университет при правительстве России. Чеченский лидер также отметил, что Грозный стал лауреатом премии вуза в области качества жизни.

Ранее депутат сравнил семьи, живущие на детские пособия, с паразитами.

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